Progetto Giovani Cantù la Laborproject vola in finalissima per il titolo regionale Under13 Elite

Progetto Giovani Cantù momento clou per alcune squadre del club brianzolo.

Progetto Giovani Cantù la Columbus U16 Gold perde l'andata della finale a Desio, stasera semifinale per gli U14 Elite dell'Uniweb

Momento clou per alcune squadre del Progetto Giovanile Cantù in lizza per il titolo lombardo. Chi è già volata in finalissima regionale è la squadra Under16 Gold targata Columbus che ieri sera ha perso la gara d'andata con Desio ma ha ancora il ritorno per provare a salire sul trono lombardo. In finale c'è arrivata anche la squadra Under13 che ieri ha battuto l'Urania Milano e ora sfiderà AIX Milano. E stasera tocca anche all'Uniweb Under14 Elite scendere in campo per provare a qualificarsi alla finalissima regionale.

Under16 Gold: gara1 di finale va a Desio ma la Columbus potrà a riscattarsi in casa nel ritorno

Ieri sera si è giocata la gara di andata della finale Under16 Gold con la Columbus Cantù che è stata battuta sul campo dell'Aurora Desio per 66-58. Non tutto è perduto perchè i giovani canturini potranno ribaltare la serie nella gara di ritorno che ospiteranno venerdì 10 giugno sul parquet amico di Casnate alle ore 21: dovranno ribaltare il -8 dell'andata per aggiudicarsi il titolo regionale.