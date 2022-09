Progetto Giovani Cantù, la squadra Under15 biancoblù in trionfo all'ombra del Duomo

Progetto Giovani Cantù si è aperta bene per il PGC la due giorni dedicata al "Fanzone" di Eurobasket 2022

E' iniziata nel migliore dei modi la due giorni milanese per il Progetto Giovani Cantù impegnato con due sue squadre al Torneo "Fanzone" voluto dalla Federazione Italiana Pallacanestro nella suggestiva location di Piazza del Duomo a Milano come evento collaterale al girone eliminatorio di Eurobasket 2022 in programma al Forum di Assago. La squadra canturina Under 15 Eccellenza allenata da Coach Federico Castoldi ha vinto ieri il torneo di categoria superando l'Accademia Basket Altomilanese nella prima partita per 20-12 per poi bassare contro l'Urania Milano nella seconda gara per 16-6. Quindi il PGC ha calato il tris vincente in finalsima dove ha superato i padroni di casa dell'Olimpia Milano per 22-6. Il team canturino è quindi salito sul gradino più alto del podio, conquistando anche i biglietti per assistere alla gara della Nazionale Italiana che si disputerà al Forum Lunedì, contro l’Ucraina.