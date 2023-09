Progetto Giovani Cantù: la squadra Under15 del PGC inserita nel girone A Lombardo

Anche nella categoria Under15 Eccellenza sarà il Progetto Giovani Cantù l'unica società del movimento cestistico comasco che parteciperà al campionato lombardo 2023/24. Il comitato Fip ha reso noti i due gironi in cui sono state suddivise le 16 lombarde con Cantù che sarà affidata alla regia tecnica dell'esperto coach Guido Saibene che è stata inserita nel girone A.

Girone A

038532 JUNIOR BASKET VIGEVANO - VIGEVANO (PAVIA)

006237 Elettrica Rogeno COSTA - COSTA MASNAGA (LECCO)

052146 A.B.A. LEGNANO - LEGNANO (MILANO)

044480 PALL. BERNAREGGIO 99 - BERNAREGGIO (MONZA BRIANZA)

000109 ROBUR ET FIDES VARESE - VARESE (VARESE)

052424 HERE YOU CAN - PAVIA (PAVIA)

000105 PALL. CANTU' SPA - CANTU' (COMO)

039055 AYERS ROCK GALLARATE - GALLARATE (VARESE)

Girone B

004564 Servizi & Energia GAMMA SEGRATE - SEGRATE (MILANO)

000602 URANIA BASKET MILANO - MILANO (MILANO)

050003 SAN PIO X MANTOVA - MANTOVA (MANTOVA)

050925 PALLACANESTRO BRESCIA S.R.L. - BRESCIA (BRESCIA)

000928 POL. LIBERTAS CERNUSCO - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MILANO)

044486 POL. CALUSCHESE - CALUSCO D'ADDA (BERGAMO)

042055 A.S. F. LUSSANA - BERGAMO (BERGAMO)

000107 Pall. Olimpia Milano - MILANO (MILANO)