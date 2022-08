Progetto Giovani Cantù la stagione  2022/23 del PGC scatterà lunedì 22 agosto con Serie C,  U19 e U17 

Progetto Giovani Cantù il club brianzolo ha già programmato la nuova annata cestistica.

Progetto Giovani Cantù definiti anche tutti i raduni e gli staff tecnici delle squadre della società biancoblù e due giorni di leva a settembre

Il Progetto Giovani Cantù non va in vacanza e ha già definito squadre e gli staff tecnici per la nuova stagione ma anche pianificato le date dei primi raduni 2022/23. La nuova stagione scatterà ufficialmente lunedì 22 agosto quando si ritroveranno in palestra per iniziare a sudare sia il super gruppo U19/Serie C, sia gli U17 Eccellenza. Da mercoledì 24 agosto toccherà alla squadra Under15 Eccellenza mentre dal 29 agosto partiranno gli Under14 Élite, il 30 agosto gli Under14 Regionale e gli Under13 Elite. Da segnalare anche alcuni primi tornei: il Torneo in Duomo per U15 Eccellenza venerdì 2 Settembre e per gli U14 Elite sabato 3 settembre, nel weekend del 10-11 settembre gli U17 Eccellenza saranno impegnati al Torneo Schizzarotto a Cavaria con Premezzo mentre dall'8 all'11 settembre in campo ancora gli U15 Eccellenza nel Torneo Città di Martinengo. Senza dimenticare i due giorni di leva, fissati per venerdì 2 settembre dalle 19.30 alle 21 a Casnate e per sabato 10 settembre dalle 14.30 alle 18 al Toto Caimi di Vighizzolo.