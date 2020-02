Progetto Giovani Cantù Laborproject cade male in casa

Progetto Giovani Cantù dopo il 5° turno di ritorno Under14 Elite.

Progetto Giovani Cantù brianzoli sconfitti dal Torre Boldone

Brutta sconfitta casalinga nel 5° turno di ritorno del campionato Unde14 Elite per il Progetto Giovani Cantù. La Laborproject di coach Di Giuliomaria infatti si è arresa a domicilio al Torre Boldone per 62-91. Ora i canturini dovrebbero tornare in campo sabato 29 in casa contro la capolista AX Milano (ore 15.15) che all’andata s’impose per 105-70 ma il condizionale è d’obbligo vista l’emergenza coronavirus.

Il tabellino di LABORPROJECT CANTÙ – LA TORRE BASKET 62-91

Parzali 9-27, 36-48, 50-72

Laborproject Cantù: Rigamonti 10, Grazzi 3, Rogato 2, Greco, Amadori 15, Ferrari 2, Marelli, Confalonieri 10, Perego 2, Luzzi 6, Moscatelli 10, Nicoletti 2. All. Di Giuliomaria, Vice All. Castoldi, Poletto.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU