Progetto Giovani Cantù Laborproject perde il derby

Progetto Giovani Cantù canturini sconfitti a Varese per 80-67

E’ amaro il 4° turno di ritorno del campionato Under14 Elite per il Progetto Giovani Cantù. La Laborproject di coach Di Giuliomaria si è dovuta arrendere nel derby sul campo della Pallacanestro Varese per 80-67 ma solo nell’ultimo quarto. Ora i canturini torneranno in campo il 29 febbraio contro la capolista AJ Milano che all’andata s’impose largamente per 105-70.

Il tabellino di PALLACANESTRO VARESE – LABORPROJECT CANTÙ 80-67

(16-14, 34-34, 59-50)

Laborproject Cantù: Rigamonti 1, Grazzi 6, Amadori 16, Ferrari, Rossi 4, Confalonieri 12, Perego, Luzzi 5, Migliori, Bezzi, Moscatelli 14, Nicoletti 9. All. Di Giuliomaria, Vice All. Castoldi, Poletto.

