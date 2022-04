Progetto Giovani Cantù Laborproject subito a segno travolgendo a domicilio l'Aba Legnano

Pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù si è giocato primo turno della seconda fase campionato Under13 Elite.

Progetto Giovani Cantù si è giocato primo turno della seconda fase campionato Under13 Elite

Progetto Giovani Cantù il team di coach Alberio si è imposto in casa nel match d'esordio del girone Top Blu per 93-41

E' iniziato nel migliore dei modi la seconda fase del campionato Under14 Elite per la squadra del Progetto Giovani Cantù. La Laborproject di coach Matteo Alberio inserita nel girone Top Blu ha esordito nel weekend vincendo in casa contro l'ABA Legnano con il netto punteggio di 93-41. Prossima gara per i canturini domenica 10 aprile in trasferta sul campo del Caravaggio.

Il tabellino di LABORPROJECT CANTÙ -ACCADEMIA BASKET ALTOMILANESE Legnano 93-41

Laborproject Cantù: Malano 16, Ventura 12, Petruzzelli 1, Sironi 9, Moscatelli 11, Andreoni 6, De Lucca A. 10, De Lucca M 8, Brenna 2, Ghezzi 10, Imperiali 2, Fossati 4. All. Alberio, Vice All. Cipolletta.

Programma del 1° turno girone Top Blu U13 élite

Cantù-Aba Legnano 93-41, Caluschese-Caravaggio 74-53.

Classifica girone A U13 élite

Cantù, Caluschese 2, Caravaggio, Aba Legnano 0.