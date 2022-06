Progetto Giovani Cantù l'Essedue sbanca Treviglio e vola in semifinale regionale

Progetto Giovani Cantù ancora belle notizie dai playoff lombardi Under14 Gold.

Progetto Giovani Cantù nelle prime quattro di categoria anche la squadra dei Cucciago Bulls che hanno eliminato Varese Young Eagles

Ancora belle notizie sul fronte playoff per il Progetto Giovani Cantù. Merito questa volta della squadra Essedue Under14 Gold che dopo aver superato negli ottavi di finale Vigevano nel weekend ha battuto nei quarti di finale anche Treviglio in una sfida emozionante decisa in volata e di misura. Con questo successo i baby canturini di coach Matteo Alberio volano in semifinale regionale dove sfideranno il Basket Lodi. Da segnalare che nell'altra semifinale c'è un'altra squadra brianzola quella dei Cucciago Bulls che dopo avere eliminato negli ottavi di finale l'Urania Milano, si sono ripetuti nei quarti battedo in casa anche il Varese Young Eagles e ora in semifinale se la vedranno con il Lissone.

Il tabellino di SCUOLA BASKET TREVIGLIO - ESSEDUE CANTÙ 64-66

Parziali 12-16, 28-36, 42-52

Scuola Basket Treviglio: Renteria 6, Benini 19, Clavenna 2, Galli 4, Brentana 2, Renzi 2, Bucca 12, Legramandi, Bencetti 17, Morini, Cucchi, Ciardo.