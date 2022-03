Progetto Giovani Cantù l'Hollywood Kart si arrende sul campo dell'Olimpia Milano per 82-61

Pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù buon avvio dei brianzoli che poi però alzano bandiera bianca contro l'AIX restando così all'ultimo posto

Il Progetto Giovani Cantù ha aperto con una sconfitta esterna il girone di ritorno della seconda fase del campionato Under19 Eccellenza. Ieri sera infatti l'Hollywood Kart è stata sconfitta sul campo dell'AIX Olimpia Milano per 82-61 dopo un buon avvio e un ottimo Gabriele Tarallo top scorer con 23 punti. Con questa nuova sconfitta la squadra di coach Mattia Costacurta resta all'ultimo posto del girone Gold e tornerà in campo lunedì prossimo in casa contro la Vanoli Cremona che all'andata s'impose con un largo 103-72.

Il tabellino di OLIMPIA MILANO - HOLLYWOOD KART CANTÙ 82-61

(16-18, 37-27, 55-50) Olimpia Milano: Fiorillo 11, Trovarelli 11, Romeo 10, Invernizzi 5, Erba 4, Leoni 15, Miccoli 14, Rapetti 9, Todisco, Marcucci, Tam 3. All. Pampani. Hollywood Kart Cantù: Clerici, Tosetti 4, Meroni 10, Trombetta 2, Redaelli, Cattaneo 2, Borsani 4, Greppi 4, Tarallo 23, Maduka 6, Bresolin 6, Ndubuisi. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Programma del 6° turno, 1° ritorno del girone Gold U19 Eccellenza Lunedì 21 marzo ore 20.45 AIX Milano-Cantù 82-61, Cremona-Bernareggio 59-63, Blu Orobica-Varese 101-78.

Classifica Girone Gold U19

Blu Orobica Bergamo 8; Bernareggio 8; Pallacanestro Varese 6; Cremona, Milano 4; Cantù 2.