Progetto Giovani Cantù: l'U15 chiude i playin battendo la Caluschese

Si è chiusa in bellezza la seconda fase del campionato lombardo Eccellenza per la squadra Under15 del Progetto Giovani Cantù. La Cierre Ufficio diretta da coach Guido Saibene ieri infatti ha terminato la fase play-in battendo largamente in casa il fanalino di coda Calischese per 81-40, confermandosi così seconda forza del girone Gold. Ora i canturini aspettano di conoscere il calendario della prossima fase.

Tabellino di Cierre Ufficio Cantù-Caluschese 81-40

Parziali 31-18, 51-26, 69-36

Cierre Ufficio Cantù: Moscatelli 2, Andreoni 13, Castoldi 16, Pizzamiglio 8, Ventura, De Lucca 5, Petruzzelli 3, Sironi 17, Fossati 8, Pozzi 1, Enriquez 2, Fortis 6. All. Saibene, Vice All. Alberio, Cipolletta.

Polisportiva Caluschese: Capellini 8, Ravasio 3, Galbusera 2, Biella, Locatelli, Perico 2, Enakunu 12, Nazzarelli 5, Sottocornola 3, Vaninetti, Villa 5. All. Dorini, Vice All. Brigatti..

Programma dell'8°, ultimo turno play-in Girone Gold

Mercoledì 13 marzo Robur Varese-Libertas Cernusco 103-79, giovedì 14 Bernareggio-EA7 Milano 48-64; sabato 16 Legnano-Lussana Bergamo 66-53; domenica 17 ore 10.30 Cantù-Caluschese 81-40.

Classifica finale play-in Girone Gold

EA7 Olimpia Milano 28; Cierre Ufficio Cantù 24; Legnano 16; Libertas Cernusco, Robur Varese 12; Lussana Bergamo, Bernareggio 10; Caluschese 0.