Progetto Giovani Cantù: Luca Bandirali debutta in azzurro agli Europei U16

Progetto Giovani Cantù prende il via la rassegna continentale di categoria a Skopje in Macedonia.

Progetto Giovani Cantù il lungo del PGC classe 2008 con l'Italia poi sfiderà domenica 6 il Montenegro e lunedì 7 la Slovenia

Scatta oggi Skopje in Macedonia l'avventura agli Europei Under16 del talentino del Progetto Giovani Cantù Luca Bandirali con la maglia dell'Italia. Il lungo classe 2008 del PGC e gli azzurri alle 16 debuttano nel girone D contro la Turchia per poi sfidare domani il Montenegro e lunedì 7 la Slovenia. La formula degli Europei giovanili prevede la qualificazione di tutte le squadre alla seconda fase, con gli incroci negli Ottavi in base alla classifica stilata dopo la fase a gironi (in base ai piazzamenti l’Italia affronterà una fra Macedonia del Nord, Lituania, Francia o Belgio).

L’Europeo Under 16 è in diretta YouTube FIBA.

Questo il calendario del girone D

5 agosto ore 16 Italia-Turchia, Slovenia-Montenegro

6 agosto ore 21 Italia-Montenegro, Turchia-Slovenia

7 agosto ore 16 Italia-Slovenia, Montenegro-Turchia

8 agosto 2023

Riposo

dal 9 al 13 agosto 2023

Seconda fase

14 agosto 2023

Rientro in Italia e Fine raduno.