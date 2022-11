Progetto Giovani Cantù: si è giocato il 4° turno d'andata del girone B lombardo.

Progetto Giovani Cantù: l'Under14 PGC fa poker contro Legnano e resta sola in testa

Cala il poker vincente la squadra Under14 Elite del Progetto Giovani Cantù che superando in casa anche l'Aba Legnano resta sola in testa al girone B lombardo. Il team diretto da coach Matteo Alberio e trascinata da un super Malano, top scorer con 27 punti, ha battuto i pari età dell'Aba comandando la gara fin dall'inizio. Prossimo turno domenica 6 novembre alle ore 11.30 il testacoda Aurora Desio-Cantù.

Il tabellino di PGC Cantù-Aba Legnano 75-53

Parziali: 23-17 46-26, 59-40.

PGC: Malano 27, Sironi 12, Moscatelli 8, Castoldi 8, Andreoni 6, Pozzi 5, Fossati 5, De Lucca 2, Ventura 2, Petruzzelli 1, Ghezzi, Besana. All. Alberio.

Il programma del 4° turno girone B Under14 Elite

Giovedì 27 ottobre Gallarate-Bernareggio54-73; sabato 29 ore 17.30 Cantù-Aba Legnano 75-53, Lissone-Robur Varese 48-91, Here You Can-Desio 55-47.

Classifica girone B U14 Elite

Cantù 8; Aba Legnano, Robur Varese 6; Gallarate, Bernareggio 4; Lissone, Here You Can Pavia 2; Desio 0.