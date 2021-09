Progetto Giovani Cantù l'Under17 PGC partecipa al 1° Summer JIT Città di Lissone

Progetto Giovani Cantù appuntamento precampionato per la squadra brianzola d'Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù il team di coach Mattia Costacurta sabato 18 sfider in semifinale il Campus Piemonte, domenica 19 le finali

In casa del Progetto Giovai si avvicina un weekend importante per la squadra Under17 Eccellenza sulla strada che la porterà verso il debutto nel campionato Lombardo previsto per il 6 ottobre in casa contro Here You Can Pavia. La squadra brianzola allenata da coach Mattia Costacurta sabato 18 e domenica 19 settembre infatti parteciperà al 1° Summer JIT Città di Lissone torneo quadrangolare promosso dall'APL Lissone e che vedrà al via oltre la squadra locale e quella canturina anche l'Olimpia Milano e il Campus Piemonte. Proprio il team piemontese sarà l'avversario del PGC Cantù sabato 18 alle ore 19 nella seconda semifinale in programma al palazzetto di via Caravaggio a Lissone. La prima semifinale invece è in programma già questa sera venerdì 17 alle ore 19 tra Apl Lissone e Olimpia Milano. Domenica 19 le finali a partire dalle ore 15.

Questo il calendario del 1° Summer JIT Città di Lissone

Semifinali

Venerdì 17 settembre ore 19 APL Lissone -Olimpia Milano

Sabato 18 settembre ore 19 Pallacanestro Cantù-Campus Piemonte

Finali

Domenica 19 settembre

Ore 15 finale 3°4° posto

Ore 17 finale 1° -2° osto

Ore 19 le premiazioni

Ecco il calendario completo del campionato lombardo che attende gli U17 PGC

1° turno Cantù-Here You Can (andata 6/10, ritorno 15/11)

2° turno Arese-Cantù (andata 13/10, ritorno 1/12)ù

3° turno Robur Varese-Cantù (andata 19/10, ritorno 8/12)

4° turno Cantù-Desio (andata 27/10, ritorno 15/12)

5° turno Cantù-Lissone (andata 3/11, ritorno 13/1)

6° turno Pall. Varese-Cantù (andata 10/11, ritorno 19/1)

7° turno Cantù-ABA Legnano (andata 17/11, ritorno 26/1).