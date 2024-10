Progetto Giovani Cantù: l'Under19 vince il derby con Varese

Pronto riscatto della squadra Under19 targata Gorla Energia del Progetto Giovani Cantù che ieri sera ha vinto l'atteso derby contro la Pallacanestro Varese.

L’U19 del Progetto Giovani si aggiudica il secondo turno

Risultato valido per il 2° turno del campionato Interregionale di categoria. La squadra diretta da coach Mattia Costacurta, dopo un primo quarto equilibrato ha preso in mano la gara allungando già all'intervallo per poi controllare e meritando il successo finale. Il Gorla Energia Cantù tornerà in campo lunedì 14 ottobre ospite della Reale Mutua Basket Torino.

Il tabellino di Gorla Energia Cantù -Pall.Varese 87-68

Parziali: 21-17, 50-33, 65-49

Gorla Energia Cantù: Molteni 14, Redaelli, Grazzi 5, Beltrami 19, Gualdi 7, Testa, Moscatelli 10, Zimonjic 7, Panceri 10, Viganò, Bandirali 6, Presotto 9. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Banfi.

Pallacanestro Varese: Prato 18, Reghenzani, Rocchetti 8, Acciari 1, Bosio, Carità 12, Turconi 7, Mantovani 2, Avvinti, Scola Rocchetti 9, Kangur 11.