Progetto Giovani Cantù l'Uniweb batte anche l'Urania e chiude al 1°posto il suo girone

SI è chiusa in bellezza la prima fase del campionato Under14 Elite per la squadra del Progetto Giovani Cantù. L'Uniweb di coach Mattia Costacurta ha vinto il recupero del 4° turno di ritorno contro l'Urania Milano per 76-30 chiudendo il girone A al primo posto a quota 26 punti con 13 vittorie e 1 sola sconfitta. Ora i brianzoli attendono di conoscere il calendario della seconda fase regionale.

Il tabellino di UNIWEB CANTÙ - URANIA MILANO 76- 30

Uniweb Cantù: Molteni 9, Bizzozzero 3, Aru 14, De Rosa 2, Romanò 2, Ventura 10, Besana 5, Milano 13, Ghirardi 6, Panceri 12. All. Costacurta, Vice All. Roncoroni. Il cartellone del recupero del 4° turno girone A U14 Eccellenza Cantù-Urania 76-30, AIX Milano-Robur Varese 126-34, Legnano-Busto 73-66; il 22 marzo Gallarate-Pallacanestro Varese.

Classifica girone A U14 Elite

Uniweb Cantù 26; AIX Milano 24; Pall. Varese 18; Aba Legnano 16; Urania Milano 14; Gallarate 8; Busto Arsizio 4; Robur Varese 0.