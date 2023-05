Progetto Giovani Cantù: si sono giocate le gare di ritorno dei quarti di finale Under14 Elite.

Progetto Giovani Cantù: l'Uniweb batte ancora la Robur Varese e vola in semifinale regionale

Missione compiuta dalla squadra Under14 Élite del Progetto Giovani Cantù che si è qualificata per le semifinali regionali di categoria. Dopo aver vinto gara 1 della serie con la Robur Varese in trasferta per 58-66 la Uniweb di coach Matteo Alberio si è ripetuta anche in casa imponendosi nel return match per 63-46. Per la semifinale si sono qualificate anche EA7 Milano, Bernareggio e Libertas Cernusco.

Il tabellino di UNIWEB CANTÙ - ROBUR ET FIDES VARESE 63-46

Parziali: 21-18, 36-29, 47-36

Uniweb Cantù: Malano 15, Sironi 13, Moscatelli 7, Brenna 6, Andreoni 5, Castoldi 5, Petruzzelli 4, Ventura 4, Fossati 3, Pozzi 1, Ghezzi, Imperiali. All. Alberio, Vice All. Cipolletta.

1° turno dei Playoff - quarti di finale gara 1

Robur Varese-Cantù 58-66; Segrate-EA7 Milano 52-106, Urania Milano-Bernareggio 83-80, Legnano, Libertas Cernusco 48-80.

1° turno dei Playoff - quarti di finale gara 2

Cantù-Robur, EA7 Milano-Segrate 99-55, Bernareggio-Urania 80-70, Libertas Cernusco-Aba Legnano 74-55