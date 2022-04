Progetto Giovani Cantù: l'Uniweb batte la Virtus Bologna e vola in finale del Trofeo Chicco Ravaglia

Pallacanestro giovanile risultati

Si chiude questo pomeriggio l'edizione 2022 dell'importante torneo giovanile.

Progetto Giovani Cantù: si chiude questo pomeriggio l'edizione 2022 dell'importante torneo giovanile.

Progetto Giovani Cantù oggi alle ore 16 i brianzoli sfideranno per il titolo la Vis 2008 Ferrara

Il Progetto Giovani Cantù è in finale al Trofeo Chicco Ravaglia 2022 che è in corso di svolgimento a Imola da giovedì scorso e che si chiuderà proprio questo pomeriggio. Un torneo riservato a otto squadre under14 e che è stato organizzato dalla società locale per ricordare il grande campione del basket Chicco Ravaglia che vestì in carriera anche la maglia della Pallacanestro Cantù. E proprio i giovani cestisti dell'Uniweb Cantù dopo avere eliminato nei quarti di finale Pesaro ieri hanno vinto anche la semifinale contro la Virtus Bologna qualificandosi per la finalissima di oggi pomeriggio contro la Vis Ferrara.

Il tabellino della semifinale VIRTUS BOLOGNA - UNIWEB CANTÙ 70-76

(16-25, 41-47, 51-57)

Uniweb Cantù: Molteni 3, Aru 6, Zimonjic 2, Romanò, Carlotta 6, Redaelli 17, Rossi 9, Popovic 22, Ghirardi 3, Besana, Panceri 2, Bandirali 6. All. Castoldi, Vice All. Roncoroni.

Risultati dei quarti di finale Giovedì 14 aprile



Gara 1 Ore 13:00 International Imola – Virtus Bologna 60-83 Gara 2 Ore 15:00 Vis 2008 Ferrara – Virtus Siena 86-58 Gara 3 Ore 17:00 PGC Cantù – VL Pesaro 81-68 Gara 4 Ore 19:00 Orange1 Basket Bassano – Azzurra Trieste 80-64

Venerdì 15 aprile



Gara 5 Ore 10:00 International Imola – VL Pesaro 41-80 Gara 6 Ore 12:00 Virtus Siena – Azzurra Trieste 86-69 Gara 7 Ore 14:00 Virtus Bologna – PGC Cantù 70-76 Gara 8 Ore 16:00 Vis 2008 Ferrara – Orange1 Basket Bassano 100-51

Sabato 16 aprile