Progetto Giovani Cantù l'Uniweb batte Trieste e vola in semifinale al 15° Torneo Chicco Ravaglia

E' partita con il piede giusto l'edizione numero 15 del Torneo Internazionale di basket «Chicco» Ravaglia per la squadra Under14 del Progetto Giovani Cantù che ha vinto ieri la gara d'esodio del prestigioso torneo che si disputa a Imola dal 4 al 6 gennaio presso l’impianto di via Kolbe in memoria dell'indimenticato campione anche ex biancoblù. Alla kermesse partecipano le formazioni dell’annata 2009 dei padroni di casa dell’International Imola, Stamura Ancona, Bsl San Lazzaro, Usk Praga, Progetto Giovani Cantù, Azzurra Trieste, Orange1 Bassano e Cedevita Olimpija Lubiana. Cantù è al via come squadra campione in carica avendo vinto l'ultima edizione e punta a riconfermsi. Ieri nel match inaugurale l'Uniweb ha battuto nei quarti di finale l'Azzurra Trieste e oggi in semifinale affronterà alle ore 14 la CAB Stamura Ancona che ieri ha superato i padroni di casa di Imola.

Mercoledì 4

Ore 13: International Imola - Stamura Ancona 35-74

Ore 15: B.S.L. San Lazzaro - USK Praga 84-52

Ore 17: Progetto Giovani Cantù - Azzurra Trieste 80-56

Ore 19: Orange1 Bassano - Cedevita Olimpia Lubiana 101-60

Giovedì 5

Ore 10: semifinale 5°-8° posto:IMola-Trieste

Ore 12: semifinale 5°-8° posto: Praga-Lubiana

Ore 14: semifinale 1°-4° posto: Cantù-CAB Stamyuura Ancona

Ore 16: semifinale 1°-4° posto: San lazzarp-Orange basket Bassano

Venerdì 6

Ore 10: finale 7° posto

Ore 12: finale 5° posto

Ore 14: finale 3° posto

Ore 16: finale 1° posto

Ore 18: premiazioni