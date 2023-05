Progetto Giovani Cantù: vigilia del secondo atto della finale regionale Under14 Elite.

Progetto Giovani Cantù: l'Uniweb cerca la grande impresa per puntare al trono lombardo

Serve una grande impresa alla squadra Under14 Elite del Progetto Giovani Cantù per provare la scalata al trono lombardo. E' vigilia per l'Uniweb di coach Matteo Alberio che domani sabato 27 maggio alle ore 15.30 vivrà il secondo atto della finalissima per il titolo regonale di categoria ospite presso lo Sport Village di Assago della grande rivale di questa stagione l'EA 7 Milano.

La squadra milanese nel match d'andata giocato sabato scorso a Vighizzolo si impose con un largo margine per 66-88 mettendo una serie ipoteca sul titolo di campione regionale. Al team Uniweb infatti servirà davvero un'impresona e una vittoria con oltre 20 punti di margine per ribaltare la serie e mettere le mani sulla coppa lombarda.

Come detto ai giovani canturini servirà una prestazione super super visto che nei tre precedenti stagionali hanno sempre perso contro i pari età dell'EA7 Milano.