Progetto Giovani Cantù: si è chiusa la fase Gold del campionato Under14 Lombardo.

Progetto Giovani Cantù: l'Uniweb da seconda pronta per aprire i playoff regionali

Si è chiusa con una sconfitta ma il secondo posto in classifica la seconda fase Gold della squadra Under14 Elite del Progetto Giovani Cantù. L'Uniweb Cantù di coach Matteo Alberio infatti ha perso in casa l'ultima gara contro la capolista EA7 Milano ma già si concentra per il primo turno dei playoff che scatterà già giovedì 20 nella gara d'andata dei quarti contro la Robur Varese, ritorno il 30 aprile a Cantù.

Il tabellino di UNIWEB CANTÙ - EA7 OLIMPIA MILANO 58-69

Uniweb Cantù: Malano 34, Fossati 6, Ventura 6, Sironi 3, Castoldi 2, Petruzzelli, Brenna, Pozzi 3, Andreoni 2, Moscatelli 2, De Lucca A., Imperiali. All. Alberio, Vice All. Cipolletta.

Classifica finale Girone Gold Under14 Elite

Olimpia Milano 28; Uniweb Cantù 24; Bernareggio 16; Legnano, Libertas Cernusco 10; Urania Milano 8; Gallarate, Lussana Bergamo 4.

1° turno dei Playoff - quarti di finale

Segrate-EA7 Milano, Robur Varese-Cantù, Urania Milano-Bernareggio, Legnano, Libertas Cernusco.