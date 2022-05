Progetto Giovani Cantù l'Uniweb doma in volata anche Varese e vola in semifinale regionale

Progetto Giovani Cantù continua la corsa nei playoff lombardi per Under14 Elite del team brianzolo.

Progetto Giovani Cantù la squadra di coach Castoldi si è imposta in casa di misura per 84-83 e ora affrontrrà l'AIX Milano

Continua il cammino nei playoff lombardi per la squadra Under14 Elite del Progetto Giovani Cantù. L'Uniweb di coach Castoldi infatti nel weekend ha vinto anche i quarti di finale battendo in casa la quotata Pallacanestro Cantù in volata per 84-83 e vola così in semifinale regionale dove affronterà l'AIX Milano.

Il tabellino di UNIWEB CANTÙ - PALLACANESTRO VARESE 84-83

(24-20, 46-43, 66-61)

Uniweb Cantù: Molteni 5, Bizzo, Aru 6, De Rosa 6, Zimonjic 13, Ventura, Besana, Panceri 21, Carlotta 8, Calvio 6, Ghirardi 3, Bandirali 16. All. Castoldi, Vice All. Roncoroni.

Così i quarti di finale Under14 Elite

Sabato 28 maggio Legnano-Brescia 87-70, Blu Orobica-Bernareggio 94-42, Uniweb Cantù-Pall. Varese 84-83; domenica 29 AIX Milano-Urania 79-46.