Progetto Giovani Cantù l'Uniweb ha conquistato l'edizione 2022 del Trofeo Chicco Ravaglia

Pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù la squadra brianzola di coach Federico Castoldi in finalissima ha battuto la VIS Ferrara per 77-75

Pasqua felice e vincente per il Progetto Giovani Cantù che si è aggiudicata l'edizione 2022 del Trofeo Chicco Ravaglia, il torneo riservato alla categoria Under14 maschile e organizzato dal 14 al 16 aprile dall'International Basket Imola in ricordo dell'indimenticato campione che vesti anche la maglia della Pallacanestro Cantù. L'Uniweb Cantù di coach Federico Castoldi dopo aver eliminato Pesaro nei quarti nella giornata di giovedì e la Virtus Bologna nella semifinale di venerdì santo, ha coronato il suo torneo sabato 16 aprile quando ha vinto anche la finalissima domando in volata per 77-75 la VIS Ferrara al termine di una gara bellissima ed emozionante.

Il tabellino di UNIWEB CANTÙ - VIS FERRARA 77-75

(20-18; 42-35; 64-61)