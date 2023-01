Progetto Giovani Cantù l'Uniweb ha vinto il 15° Trofeo Chicco Ravaglia

Progetto Giovani Cantù grande successo per la squadra Under14 brianzola al torneo di Imola.

Progetto Giovani Cantù ieri il team di coach Matteo Alberio ha battuto in finalissima il Bassano per 80-68

Nel giorno dell'Epifania fa festa il Progetto Giovani Cantù che con la squadra Under15 targata Uniweb ha conquistato per il secondo anno consecutivo il 15° Trofeo Chicco Ravaglia che si è chiuso ieri a Imola. Dopo aver battuto nei quarti Trieste e in semifinale Stamura Ancona, i ragazzi canturini allenati dal tandem Alberio - Cipolletta hanno vinto la finale contro l'Orange Basket Bassano per 80-68.

Mercoledì 4

Ore 13: International Imola - Stamura Ancona 35-74

Ore 15: B.S.L. San Lazzaro - USK Praga 84-52

Ore 17: Progetto Giovani Cantù - Azzurra Trieste 80-56

Ore 19: Orange1 Bassano - Cedevita Olimpia Lubiana 101-60

Giovedì 5

Ore 10: semifinale 5°-8° posto:Imola-Trieste 45- 68

Ore 12: semifinale 5°-8° posto: Praga-Lubiana 106-69

Ore 14: semifinale 1°-4° posto: Cantù-CAB Stamura Ancona 80-68

Ore 16: semifinale 1°-4° posto: San Lazzaro-Orange Basket Bassano 63-64

Venerdì 6

Ore 10: finale 7° posto Lubiana-Imola 84-64

Ore 12: finale 5° posto Praga-Trieste 79-68

Ore 14: finale 3° posto Stamura Ancona-San Lazzaro 67-81

Ore 16: finale 1° posto Uniweb Cantù-Orange Bassano 80-67