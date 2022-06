Progetto Giovani Cantù l'Uniweb ko a Milano: sfuma il sogno della finalissima regionale 

Progetto Giovani Cantù si è giocata ieri sera la prima semifinale under14 Elite.

Progetto Giovani Cantù il team brianzolo è stato battuto dopo una gara molto combattuta per 78-56 sul campo dell'AIX che vola in finale

Niente da fare per la squadra Under14 Elite del Progetto Giovani Cantù che ieri sera ha visto interrompersi la sua rincorsa al titolo regionale in semifinale. Ieri infatti l'Uniweb è stata battuta sul campo dell'AIX Milano con il punteggio di 78-56 al termine di una bella partita molto vibrante. Dopo l'avvio positivo dei milanesi, i canturini sono stati bravi a recuperare e a sorpassare tanto da andare al risposo lungo avanti 34-37. Dopo l'intervallo però i locali dell'AIX hanno ripreso in mano la gara e piazzato il parziale vincente. L'AIX Milano in finale per il titolo sfiderà la vincente dell'altra semifinale Aba Legnano-Blu Orobica Bergamo in programma oggi pomeriggio, sabato 4 giugno, alle ore 17.

Il tabellino di AIX Milano-Uniweb Cantù 78-56

Parziali: 20-12, 34-37, 60-48

Uniweb: Bandirali 15, Aru 8, Ghirardi 6, Panceri 6, Ventura 5, Carlotta 5, Zimonjic 4, De Rosa 3, Molteni 2, Calvio 2, Romanò, Besana. All. Castoldi.