Progetto Giovani Cantù: è vigilia del primo atto della finale regionale Under14 Elite.

Progetto Giovani Cantù: l'Uniweb pronta a sfidare l'EA7 Milano per il titolo lombardo

Vigilia speciale per la squadra Under14 Elite del PGC che domani pomeriggio, sabato 20 maggio scenderà in campo per il primo atto della finalissima regionale contro la grande rivale della stagione l'EA7 Milano. Un bel traguardo per l'Uniweb Cantù diretta da coach Matteo Alberio che dopo aver vinto il girone B della prima fase da imbattuta si è classificata al secondo posto nel girone di classificazione alle spalle proprio di Milano, l'unica che l'ha battuta quest'anno e in entrambe le sfide: all’andata a Milano per 82-49 e al ritorno in Brianza per 58-69.

Poi entrambe le finaliste hanno superato brillantemente i playoff sulla scia di quattro successi di fila: l’Uniweb ha eliminato nei quarti la Robur Varese per 2-0 (andata 58-66, ritorno 63-46) e quindi in semifinale il Bernareggio (andata 72-98, ritorno 75-52). L’EA7 Milano invece si è sbarazzata nei quarti del Segrate e in semifinale della Libertas Cernusco. Ora come detto è tempo di finale in due atti: andata sabato 20 maggio alle ore 17.30 presso il parquet del Toto Caimi di Vighizzolo (arbitri Lanzani-Limido). Il ritorno sabato 27 maggio alle ore 15.30 presso lo Sport Village di Assago.

La presentazione del coach canturino Matteo Alberio