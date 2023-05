Progetto Giovani Cantù: si sono giocate le gare di andata delle semifinali regionali.

Progetto Giovani Cantù: l'Uniweb sbanca Bernareggio e prenota la finalissima lombarda

Vede la finale regionale la squadra Under14 Elite del PGC. Nel weekend scorso infatti la Uniweb di coach Matteo Alberio ha vinto la gara d'andata di semifinale sul campo del Bernareggio per 78-92, Ora i canturini dovranno difendere il + 14 nel match di ritorno in programma già mercoledì 10 alle ore 19.15 a Casnate. La vincente in finalissima sfiderà la vincente dell'altra semifinale EA7 Milano-Libertas Cernusco che si trova sull'1-0.

Il tabellino di gara 1 BERNAREGGIO - UNIWEB CANTÙ 78-92

Parziali: 21-22, 42-51, 56-77