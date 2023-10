Progetto Giovani Cantù: l'Uniweb stoppa in volata Legnano 63-58 e centra il bis vincente

Bis vincente per il Progetto Giovani Cantù nel campionato Under14 Elite Lombardo. La squadra griffata Uniweb e diretta da coach Matteo Bonassi ha messo a segno il suo secondo successo consecutivo nel girone Rosso regionale stoppando in volata a domicilio l'Aba Legnano per 63-58 e mantiene così imbattibilità e vetta del torneo.

L'Uniweb tornerà già in campo domani sera, mercoledì 18 ottobre, quando ospiterà i pari età del Gallarate per provare a centrare il terzo successo consecutivo e allungare la sua serie utile. Da segnalare in questo weekend la sconfitta pesante per i Cucciago Bulls che torneranno in campo domenica prossima in casa contro la Robur Varese.

Il tabellino di Uniweb Cantù - Accademia Basket Altomilanese: 63-58

Parziali: 11-19, 30-30, 45-39

Uniweb Cantù: Barreca 7, Festi, Tagliabue 5, Frigerio, Grisoni 3, Sellitto 15, Molteni 6, Marelli 15, Mascheroni, Bonavoglia 7, Rainoldi 2, Gazzani 3. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli, Acker.

Risultati del 2° turno girone Rosso Under14 Elite

Milanotre-Robur Varese 74-80, Gallarate-Virtus Luino 68-50 Draghi Gorla-Cucciago Bulls 73-32, Cantù-Aba Legnano 63-58.

Classifica girone Rosso Under14 Elite

Cantù, Robur Varese 4; Draghi Gorla, Cucciago Bulls, Gallarate, Legnano 2; Milanotre, Virtus Luino 0.

Programma del 3° turno girone Rosso Under14 Elite

Mercoledì 18 ottobre alle 19.30 Cantù-Gallarate; sabato 21 Draghi-Legnano, Virtus Luino-Milanotre; domenica 22 alle 10.30 Cucciago Bulls-Robur Varese