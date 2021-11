Progetto Giovani Cantù l'Uniweb subito a segno contro Busto Arsizio

Pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù il team biancoblù di coach Federico Castoldi ha vinto al debutto casalingo per 88-43

Si è aperto nel migliore dei modi il campionato Under14 Elite per il Progetto Giovani Cantù. L'Uniweb diretta da coach Federico Castoldi ha infatti vinto il match d'esordio nel weekend scorso in casa dove ha battuto i pari età del Busto Arsizio per 88-43. Gli U14 canturini torneranno in campo per il 2° turno d'andata del girone A sabato 13 novembre ospiti dell'Aba Legnano.

Il tabellino di UNIWEB CANTÙ -BASKET BUSTO ARSIZIO 88- 43

(28-15, 50-24, 63-38)