Progetto Giovani Cantù: si è giocato i penultimo turno d'andata nel girone B lombardo.

Progetto Giovani Cantù: l'Uniweb U14 suona la sesta sinfonia vincente e vola in fuga

Suona la sesta sinfonia vincente la squadra Under14 Elite del Progetto Giovani Cantù che si mantiene in vetta al girone B lombardo. L'Uniweb di coach Matteo Alberio infatti non ha fatto sconti al Lissone travolgendolo con un centello per 102-41. Il prossimo turno ultimo d'andata per l'Uniweb è in programma domenica 20 sul campo della Robur Varese con l'obiettvo di virare a giro di boa a punteggio pieno.

Il tabellino di Uniweb Cantù-Lissone 102-41

Parziali: 26-11, 51-20, 77-23

Uniweb: A. De Lucca 17, Castoldi 17, Ventura 13, Sironi 11, Imperiali 10, Andreoni 9, M. De Lucca 7, Fossati 6, Petruzzelli 6, Ghezzi 4, Pozzi 2, Enriquez. All. Alberio.

Gallarate-Desio 60-44; domenica 13 ore 15 Cantù-Lissone 102-41; Bernareggio-Here You Can 73-44, Lunedì 14 Legnano-Robur Varese 72-54.

Classifica girone B U14 Elite

Uniweb Cantù 12; Gallarate, Aba Legnano, Bernareggio 8; Robur Varese 6; Here You Can Pavia 4, Lissone 2; Desio 0.

Il programma del 7° turno ultimo d'andata girone B Under14 Elite