Progetto Giovani Cantù: l'Uniweb Under14 concede il bis vincente e regola anche il Seregno per 67-51 

Seconda partita dei play in Silver regionali e seconda vittoria per la squadra under14 Elite del Progetto Giovani Cantù. L'Uniweb di coach Matteo Bonassi infatti ha regolato in casa il Basket Seregno e si è portata al secondo posto alle spalle della capolista Lussana Bergamo. E sabato 2 marzo alle ore 17.45 per il 3° turno ci sarà proprio il big match Lussana-Cantù.

Il tabellino di Uniweb Cantù-Basket Seregno 67-51

Parziali: 15-7, 34-25, 52-47

Uniweb Cantù: Festi 16, Tagliabue, Frigerio 1, Grisoni, Sellitto 11, Buzzi 2, Molteni, Marelli 17, Mascheroni, Bonavoglia 3, Rainoldi 7, Gazzani 10. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli, Acker.

Basket Seregno: Brioschi ne, Bulgarelli 3, Claudio ne, Maraschello ne, Lorenzetti 9, Meneghetti, Nespoli 6, Colombo, Pallavicini 12, Casali 4, Nasti, Teoldi 17. All. Cazzaniga, Vice All. Finazzi, Piuri.

Risultati 2° turno girone Silver

Uniweb Cantù-Seregno 67-51; martedì 27/2 Draghi-Cernusco, Cucciago-Lussana; mercoledì 28 Milanotre.-Lissone.

Classifica girone Silver

Lussana Bergamo 14; Cantù 12; Cernusco 10; Draghi Gorla 8; Milanotre 6; Seregno 4; Cucciago 2; Lissone 0.