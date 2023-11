Progetto Giovani Cantù: l'Uniweb Under14 stoppa i Draghi e si lancia in vetta da sola

Weekend nel segno del Progetto Giovani Cantù che ora comanda nel girone Rosso del campionato Under14 Elite lombardo. L'Uniweb di coach Matteo Bonassi infatti ha iniziato nel modo migliore il girone di ritorno andando a sbancare il campo dei Draghi di Gorla per 82-87. Un successo corsaro che ha valore doppio perché regala la vetta solitaria ai canturini visto che la Virtus Luino ha perso a Legnano per 59-50.

E proprio l'Aba Legnano sarà la prossima avversaria dell'Uniweb che le renderà visita sabato 2 dicembre alle ore 16 per bissare il successo in volata ottenuto all'andata a Cantù per 62-58.

Il tabellino di Draghi Gorlazy - Uniweb Cantù: 82- 87

Parziali: 19-20, 39-45, 55-65

Draghi Gorlazy: Bernarello, Aiello 37, Benedetti 4, Longhin 11, Moneri 5, Orlandi 7, Maccan, Di Biase 11, Luoni 3, Giudici 4, Spinelli, Dell’Oglio. All. Garbosi.

Uniweb Cantù: Barreca 15, Locatelli, Festi, Tagliabue 2, Grisoni, Sellitto 25, Buzzi 11, Molteni 2, Marelli 14, Mascheroni, Bonavoglia, Gazzani 18. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli, Acker.