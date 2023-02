Progetto Giovani Cantù: si è chiuso ieri il 2° turno d'andata del girone Oro Elite Lombardo.

Progetto Giovani Cantù: l'Uniweb Under14 vince il posticipo con Cernusco e resta in testa

Posticipo vincente per la squadra Under14 del PGC che si mantiene in vetta al girone Oro lombardo anche dopo il 2° turno d'andata. L'Uniweb di coach Matteo Alberio conserva la sua imbattibilità grazie al successo casalingo non semplice centrato ieri sera contro la Libertas Cernusco per 69-52 e tornerà in campo già sabato 25 ancora tra le mura amiche dove per il 3° turno renderà vista all'Urania Milano.

I risultai del 2° turno del girone Oro Under14 Elite

Legnano-Urania 71-47, Bernareggio-EA7 Milano 36-100, Gallarate-Lussana 71-54; posticipo giocato ieri Uniweb Cantù-Libertas Cernusco 69-52 (20-12, 34-27, 51-44).

Classifica girone Oro Under14 EWlite

Cantù, EA7 Milano 16; Bernareggio 8; Gallarate, Legnano, Libertas Cernusco 6; Urania Milano 4, Lussana Bergamo 2.

Programma del 3° turno del girone Oro Under14 Elite

Sabato 25 febbraio ore 17.45 Urania-Cantù; domenica 26 Gallarate-Cernusco; martedì 28 Legnano-EA7 Milano, Bernareggio-Lussana.