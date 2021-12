Progetto Giovani Cantù l'Uniweb vince anche il recupero e festeggia con il primato sotto l'albero

Progetto Giovani Cantù si è chiusa l'andata del campionato Under14 Elite.

Si è chiuso in bellezza il 2021 e il girone d'andata del campionato Under14 Elite per il Progetto Giovani Cantù che saluta la settima vittoria di fila della sua Uniweb. Il team diretto da coach Federico Castoldi dopo aver vinto il 7° turno a Gallarate per 72-37, ad inizio settimana si è ripetuto anche imponendosi nel recupero del 4° turno sbancando il campo dell'Urania Milano con il punteggio di 64-53. Con questo successo l'Uniweb mantiene imbattibilità e vetta del girone A a punteggio pieno con 4 punti di vantaggio sulle seconde. Cantù tornerà in campo dopo le festività sabato 8 gennaio a Busto Arsizio.