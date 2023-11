Progetto Giovani Cantù: l'Uniweb vince il derby Under14 con Cucciago e resta in vetta

Si è chiusa nel segno del Progetto Giovani Cantù l'andata del girone Rosso del campionato Under14 Elite lombardo. L'Uniweb di coach Matteo Bonassi infatti vincendo nell'ultimo turno il derby brianzolo contro i cugini dei Cucciago Bulls per 55-27 mantiene la vetta del girone Rosso in coabitazione con la Virtus Luino. L'Uniweb tornerà in campo sabato 25 ospite dei Draghi di Gorla già battuti all'andata per 85-66.

Il tabellino di Uniweb Cantù - Cucciago Bulls: 55-27

Parziali: 10-7, 33-19, 47-23

Uniweb Cantù: Barreca 5, Biffi, Frigerio, Grisoni 5, Sellitto 14, Buzzi 3, Molteni 4, Marelli 3, Mascheroni, Bonavoglia, Rainoldi 3, Gazzani 18. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli, Acker

Cucciago Bulls: Ratajski, Tagliabue, Borghi 10, Verga 2, Marsico 3, Tresoldi 2, Pezzano 3, Baragioli, Vezzoli 3, Marelli, Ieronimo, Gaidano4. All. Visconti.

Programma del 7° turno, ultimo d'andata girone Rosso U14

Sabato 18 novembre ore 17.30 Draghi Gorla-Virtus Luino 66-82, Legnano-Robur Varese 60-58; domenica 19 ore 10 Uniweb Cantù-Cucciago Bulls 55-23, Gallarate-Milanotre 76-55.

Classifica girone Rosso U14 Elite

Uniweb Cantù, Virtus Luino 10; Draghi Gorla, ABA Legnano, Gallarate 8; Robur Varese 6; Cucciago Bulls 2; Milanotre 0.

Programma dell'8° turno, primo di ritorno girone Rosso U14

Sabato 25 novembre ore 15.15 Draghi-Uniweb Cantù, Legnano-Luino; domenica ore 16.15 Milanotre-Cucciago Bulls, Gallarate-Robur Varese