Progetto Giovani Cantù: si è giocato il 5° turno del girone B lombardo Under14 Elite.

Progetto Giovani Cantù: l'Uniweb vince il testacoda a Desio e continua la fuga in vetta

Nuova prova di forza per la squadra Under14 Elite del Progetto Giovani Cantù che resta sola in vetta al girone B lombardo. L'Uniweb di coach Matteo Alberio ha sbancato con autorità anche Desio inanellando il suo quinto successo di fila. I canturini torneranno in campo per il 6° turno d'andata domenica 13 in casa contro Lissone.

Il tabellino di AURORA DESIO - UNIWEB CANTÙ 40-74

Parziali 13-10, 19-34, 32-59

Uniweb Cantù: Ventura 20, De Lucca Andrea 12, Brenna 8, Pozzi 7, Ghezzi 6, Sironi 6, Castoldi 5, Moscatelli 4, Andreoni 4, De Lucca 2, Besana, Enriquez. All. Alberio, Vice All. Cipolletta.

Il programma del 5° turno girone B Under14 Elite Sabato 5 novembre Legnano-Gallarate 51-53; domenica 6 ore 11.30 Desio-Cantù 40-74, Lissone-Here You Can 68-71, Robur Varese-Bernareggio 59-72.

Classifica girone B U14 Elite

Uniweb Cantù 10; Gallarate 8; Aba Legnano, Robur Varese, Bernareggio 6; Here You Can Pavia 4, Lissone 2; Desio 0.