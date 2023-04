Progetto Giovani Cantù: si sono aperti ieri sera i playoff Under14 Elite in Lombardia.

Progetto Giovani Cantù: l'Uniweb vince la gara d'andata dei quarti sul campo della Robur

Si sono aperti nel migliore dei modi i playoff regionali di basket giovanile per la squadra Under14 Elite del Progetto Giovani Cantù. Ieri sera infatti l'Uniweb di coach Matteo Alberio ha vinto la gara di andata dei quarti di finale sul campo della Robur Varese per 58-66 mettendo una serie ipoteca sul passaggio alle semifinali. La gara di ritorno sarà in programma a Cantù il 30 maggio alle ore 15.

Il tabellino di Robur Varese-Uniweb Cantù 58-66

Parziali: 16-19, 34-32, 41-51

Robur: Vanoni 18, Bonina 12, Pezzoni 11, Alabiso 10, Fusiello 3, Galparoli 2, Beati 2, Nipote, Valli, Avvinti, Calcagni, Petter.

Uniweb Cantù: Malano 14, Ventura 13, Castoldi 12, Brenna 8, Moscatelli 8, Sironi 6, Fossati 3, Petruzzelli 2, De Lucca, Ghezzi, Besana. All. Alberio.

1° turno dei Playoff - quarti di finale gara 1

Giovedì 20 Robur Varese-Cantù 58-66; mercoledì 26 aprile Segrate-EA7 Milano, Urania Milano-Bernareggio, Legnano, Libertas Cernusco.