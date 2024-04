Progetto Giovani Cantù: magic moment gli U14 vincono il torneo di Rho, a coach Saibene il "Premio Papo 2024"

Momento magico per il Progetto Giovani Cantù che in questi giorni ha collezionato nuovi allori. Sugli scudi la squadra Under14 Elite dell'Uniweb che ha vinto il prestigioso Torneo di Rho. Nella gara inaugurale i canturini hanno superato Treviglio per 63-54, quindi Rho per 93-41 e l'Urania Milano per 74-49 chiudendo al primo posto il girone eliminatorio. Nella finalissima l'Uniweb ha poi battuto ancora l'Urania Milano con il punteggio di 66-50.

Quarto posto e applausi

Quarto posto e tanti applausi anche per la squadra Under13 Elite del PGC che ha partecipato al prestigioso Torneo Innocentin, competizione che ha visto affrontarsi 16 squadre provenienti da tutta Italia. I giovani canturini hanno collezionato due vittorie prima contro Brugherio per 64-61 e poi contro Reggio Emilia per 75-55 ma poi si è dovuta arrendere a Varese. Nei quarti di finale Cantù ha superato Milano per 77-57 ma poi è stata battuta in semifinale da Desio e nella finale per il 3°-4° posto ancora da Varese.

Da segnalare che in questi giorni il coach del PGC Guido Saibene, tecnico dell’Under 15 Eccellenza e del gruppone Under 19-Serie C, entrambe squadre che hanno raggiunto e stanno guadagnando traguardi importantissimi in questa stagione sportiva, ha ricevuto il prestigioso "Premio Papo 2024” che elegge il miglior allenatore giovanile dell’anno per ricordare l’appassionato lavoro di Claudio Papini, grande allenatore di campioni ed esperto formatore di allenatori giovanili.

Un riconoscimento importante per coach Saibene e per tutto il Progetto Giovani Cantù: "Sono davvero contento. Questo premio mi gratifica perché conoscevo bene Claudio Papini e sono orgoglioso di averlo ricevuto da persone che stimo e in un contesto così prestigioso come il Torneo di Rimini".