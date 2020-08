Progetto Giovani Cantù, Matteo Bonassi entra nello staff tecnico del PGC

Progetto Giovani Cantù: innesto importante nel parco allenatori brianzolo.

Progetto Giovani Cantù, il coach confermato alla testa del Rovello Porro in D da quest’anno guiderà anche U16 regionale e sarà vice dell’U13 canturina

Innesto importante per lo staff tecnico del Progetto Giovani Cantù. Già perchè il PGC ha messo a segno un vero colpo di mercato nel ricco panorama allenatori nostrano, assicurandosi la collaborazione di Matteo Bonassi che nella passata stagione aveva diretto la serie C Gold del Rovello Porro. Bonassi continuerà a sedere in panchina come head coach a Rovello, ora sceso in serie D, ma come detto entra a far parte dello staff del PGC. Bonassi guiderà da capo allenatore la squadra Under16 regionale affiancato dagli assistenti Andrea Caldiroli e Francesco Milo. Ma non solo perchè Matteo sarà anche vice allenatore della squadra Under13 Brianza affiancando l’head coach Federico Castoldi.