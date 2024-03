Progetto Giovani Cantù: missione compiuta dalla Columbus che vola agli spareggi Under19

Missione compiuta dalla squadra Under19 del Progetto Giovani Cantù che ieri sera vincendo a Torino sul campo della Reale Mutua si è qualificata per gli spareggi interregionali che valgono il passaggio alle finali nazionali di categoria. La squadra di coach Guido Saibene infatti doveva vincere per garantirsi il quarto posto nel girone A e lo ha fatto con una prova concreta e vincente.

Ora i canturini prepareranno gli spareggi del 15-16 aprile in campo neutro. Un concentramento a quattro squadre che metterà in palio solo un biglietto per le finali nazionali in Toscana.

Il tabellino di Reale Mutua Torino- Columbus Cantù 42-78

Parziali: 9-18, 13-40, 29-63

Columbus Cantù: Tosetti 8, Beltrami 7, Cattaneo 4, Viganò 2, Meroni 10, Moscatelli 4, Marelli 2, Clerici 10, Mazzoleni 6, Toluwa 11, Greppi 12, Bandirali 2. All. Saibene, Vice All. Bonassi, Pozzoli, Acker.

Programma dell'11° turno ultimo di ritorno girone A U19

Giovedì 21 marzo Campus Piemonte-Gran Torino 85-61; Lunedì 25 marzo ore 20 Reale Mutua Torino- Columbus Cantù 42-78. Derthona-Desio 82-61, Borgomanero-My Basket Genova 102-59; martedì 26 Varese Academy-Don Bosco, Vado-Pall. Varese.

Classifica del girone A Interregionale U19

Borgomanero ,Derthona 36; Pall. Varese, 34; Cantù 32; Campus Piemonte 30, Don Bosco Crocetta Torino, Varese Academy 26; Gran Torino 14; Vado, My Basket Genova 10; Desio 4; Reale Mutua Torino 2.