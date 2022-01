Progetto Giovani Cantù nel weekend tornano a giocare le squadre Eccellenza del PGC

Basket giovanile news

Progetto Giovani Cantù dopo la sosta si torna a respirare aria di campionati per il club brianzolo.

Dopo una lunga sosta tra festività ed emergenza Covid torna in campo il Progetto Giovani Cantù almeno con le sue squadre Eccellenza. Apripista sabato 22 gennaio saranno gli Under15 di coach Matteo Bonassi di scena a Bernareggio. Domenica 23 toccherà invece alla capolista Hollywood Kart che sempre a Bernareggio recupererà il 3° turno di ritorno del girone Giallo. Lunedì 24 poi saranno di nuovo in campo gli Under17 di Cantù che ospiteranno il big match con la capolista del girone giallo la Pallacanestro Varese.

Programma 7° turno di ritorno girone Giallo Under15 Eccellenza

Sabato 22 gennaio ore 17.15 Bernareggio-PGC Cantù, Desio-Legnano; domenica 23 Gallarate-Robur Varese, Pall. Varese-Milanotre.

Classifica girone giallo Under15 Eccellenza

Pall. Varese 22; Bernareggio 20; Robur Varese 16; Gallarate 14; Milanotre, Aba Legnano 6; Cantù, Desio 2.

Recuperi 3° turno di ritorno girone Giallo Under19 Eccellenza

Domenica 23 gennaio ore 18 Bernareggio-Hollywood Kart Cantù

Classifica girone Giallo Under19 Eccellenza

Hollywood Kart Cantù 20; Pall. Varese 14; Bernareggio 12; Robur Varese 8; Milanotre, Here You Can, Aba Legnano 6.

Recuperi 6° turno girone Giallo Under17 Eccellenza

Lunedì 24 gennaio ore 21.15 Viaggiator Goloso Cantù-Pall. Varese, Desio-Lissone

Classifica girone Giallo Under17 Eccellenza

Pall. Varese 22; Viaggiator Goloso 20; Desio 14; Robur Varese, Lissone 8; Aba Legnano, Arese 6; Here You can 4.