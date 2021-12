Progetto Giovani Cantù nuova grande vittoria del Viaggiator Goloso che stende Arese

Pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù la squadra biancoblù si mantiene seconda in classifica grazie al successo di ieri per 92-57

Nuova grande vittoria per la squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che per il 2° turno di ritorno del girone Giallo lombardo ha battuto in casa Arese per 92-57. Buona prova corale del team di coach Mattia Costacurta che ha sempre condotto la gara allungando in progressione. Cantù che tornerà in campo mercoledì 8 dicembre quando riceverà la Robur Varese.

Il tabellino di VIAGGIATOR GOLOSO CANTÙ-PALLACANESTRO ARESE 92-57 (21-16, 45-30, 72-43) Il Viaggiator Goloso Cantù: Banfi, Tosetti 18, Cattaneo 12, Stefanov 17, Chiappa 2, Meroni 17, Moscatelli 7, Bellone 7, Clerici 7, Dioum 2, Toluwa, Greppi 3. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto Pallacanestro Arese: Fanin 7, Allievi 3, Ruggeri 3, Liberali, Pignataro 7, Terenghi 2, Tansella 14, Moronetti 5, Reali 5, Pappalettera 4, Renner 2, Lampasona 5. All. Capello.

Programma del 2° turno di ritorno girone Giallo

Martedì 30 novembre Robur-Here You Can 66-68; mercoledì 1 dicembre Cantù-Arese 92-57, Desio-ABA Legnano 97-90; giovedì 2 Lissone-Pall. Varese.

Classifica girone Giallo U17 Eccellenza

Pall. Varese, Cantù 16; Desio 12; Lissone 8; Aba Legnano 6; Robur Varese, Arese, Here You Can 4.