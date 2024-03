Progetto Giovani Cantù: nuova vittoria per l'Uniweb U14 Elite che doma all'overtime il Cernusco

Incredibile vittoria al supplementare per la squadra Under14 Elite del Progetto Giovani Cantù. L'Uniweb diretta da coach Matteo Bonassi infatti ha battuto dopo una maratona di 45' i pari età della Libertas Cernusco per 93-90 trascinata dal trio Gazzani-Sellitto-Marelli autori di 68 punti in tre. Ora dopo la sosta per la "March Madness" del 16-17 marzo a Cermenate a cui parteciperanno anche sette giocatori canturini, l'Uniweb tornerà in campo il 27 marzo ancora in casa contro il fanalino di coda Lissone.

Il tabellino di Uniweb Cantù-Cernusco 93-90 dts

Parziali: 18-23, 39-48, 70-67, 85-85

Uniweb Cantù: Barreca, Festi 5, Frigerio, Grisoni 2, Sellitto 24, Buzzi 8, Molteni 4, Marelli 18, Mascheroni, Bonavoglia 2, Rainoldi 4, Gazzani 26. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli, Acker.

Risultati 4° turno girone Silver

Uniweb Cantù-Cernusco 93-90 dts. Lussana Bergamo-Draghi Gorla 69-66, Seregno-Milanotre 61-65, Cucciago Bulls-Lissone 73-50

Classifica girone Silver

Lussana Bergamo, Uniweb Cantù 18; Cernusco, Draghi Gorla 12; Milanotre 10; Seregno, Cucciago Bulls 2; Lissone 0.