Progetto Giovani Cantù: nuovi Open day a caccia di campioncini al grido di "Gioca con noi"

"Gioca con noi" e "Entra nella nostra squadra" sono gli slogan con cui Progetto Giovani Cantù lancia i prossimi appuntamenti con gli Open day a caccia di nuovi talenti. Due le giornate di allenamenti previste per le annate più grandi e riservati ai nati dal 2007 al 2012.

Il calendario degli allenamenti Progetto Giovani

Lunedì 1 luglio

Ore 18-19.30 per i nati 2010-11-12

Ore 19.30-21 per i nati 2007-08-09

Domenica 7 luglio

Ore 14,30-16 per i nati 2010-11-12

Ore 16-17.30 per i nati 2007-08-09

Pronti anche due giornate di Open day per i baby cestisti delle fasce età più piccole e rivolti ai nati dal 2013 al 2019 divisi per orari che si svolgeranno sabato 29 giugno e domenica 7 luglio sempre presso la palestra di via Colombo a Cantù.

Il calendario degli allenamenti Minibasket

Ore 9.30-10.30 per i nati 2017-18-19

Ore 10.30-11.30 per i nati 2015-16

Ore 11.30-12.30 per i nati 2013-14

Per ulteriori informazioni rivolgersi a giocaconnoi@pgccantù.it