Progetto Giovani Cantù nuovo stop per la Hollywood Kart dominata a Cremona

Progetto Giovani Cantù si è giocato il 2° turno di classificazione del campionato U19 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù il team brianzolo si è dovuto arrendere alla Vanoli per 103-72

Seconda partita e seconda sconfitta nel girone Gold di classificazione lombardo per la squadra Under19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. La Hollywood Kart infatti è stata battuta sul campo della Vanoli Cremona con un netto 103-72 nonostante la buona prova di Gabriele Tarallo. Cantù tornerà in campo lunedì 28 febbraio per il 3° turno ospite della Pallacanestro Varese in un derby sempre sentito e con la speranza di sbloccarsi in questo nuovo girone.

Il tabellino di Vanoli Cremona -Hollywood Karta Cantù 103-72

(24-18, 45-36, 75-54)

Vanoli Cremona: Errica 27, Roberto 3, Gallo 20, Ivanovski 9, Zanetti 10, Ferrari 6, Galli A., Vecchiola 16, Fiammenghi, Redini, Zacchigna 10, Galli F. 2. All. Mangone.

Hollywood Kart Cantù: Terragni 4, Tosetti 3, Moscatelli 9, Trombetta 4, Redaelli, Milici, Cattaneo 3, Brembilla 9, Greppi 2, Tarallo 22, Bresolin 14, Ndubuisi 2. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Programma del 2° turno andata del girone Gold U19 Eccellenza

Lunedì 21 febbraio ore 20.30 Cremona-Cantù 103-72, Blu Orobica-Bernareggio 58-53; martedì 20 Milano-Pall. Varese 77-91.

Classifica Girone Gold U19

Blu Orobica Bergamo 4; Bernareggio, Milano, Cremona, Pall. Varese 2; Cantù 0.

Programma del 3° turno andata del girone Gold U19 Eccellenza

Lunedì 28 febbraio ore 21 Pallacanestro Varese-Cantù, Bernareggio-AIX Armani Milano; giovedì 3 marzo Vanoli Cremona-Blu Orobica.