Progetto Giovani Cantù oggi il PGC apre le sue porte al grido di "Gioca con noi!"

Progetto Giovani Cantù nel pomeriggio la prima delle due giornate di reclutamento volute dal club brianzolo.

Progetto Giovani Cantù allenamenti odierni alla palestra di via Colombo a Cantù per i nati dal 2011 al 2018, il secondo eventro sarà sabato 9/9

Il Progetto Giovani Cantù apre le sue porte a nuovi talenti e proprio per oggi ha organizzato il primo di due appuntamenti con "Gioca con noi", una serie di allenamenti rivolti ai nati dal 2011 e 2018 che volessero entrare a far parte delle sue squadre. Entrambe le leve si svolgeranno presso la palestra delle scuole media di via Colombo a Cantù dalle ore 14 alle 18.30. Gli interessati possono pre-registrarsi sulla pagina apposita sul link: https://www.pgccantu.it/gioca-con-noi/

Queste le due date delle leve PGC: Gioca con noi!

SABATO 2 SETTEMBRE: presso le scuole medie di via Colombo a Cantù

ore 14-15.30 annate 2011-2012

ore 15,30- 16.30 annate 2017-2018

ore 16.30. 17.30 annate 2015-2016

ore 17.30-18.30 annate 2013-2014

SABATO 9 SETTEMBRE; presso le scuole medie di via Colombo a Cantù