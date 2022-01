Progetto Giovani Cantù oggi il Viaggiatore Goloso ospita il big match contro la Pall. Varese 

News dai campi di basket giovanile

Progetto Giovani Cantù è ripreso il campionato under17 Eccellenza in Lombardia.

Progetto Giovani Cantù è ripreso il campionato under17 Eccellenza in Lombardia.

Progetto Giovani Cantù sfida che vale il primato per il team di coach Mattia Costacurta a Vighizzolo ore 21.15

Si prepara a tornare in campo anche la squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. Dopo il lungo stop infatti questa sera torna in campo il Viaggiator Goloso Cantù di coach Mattia Costacurta chiamato ad ospitare alle ore 21.15 il big match del girone Giallo contro la capolista imbattuta Pallacanestro Varese. Una sfida che mette in palio il primato: all'andata la squadra varesina si impose a domicilio per 84-73 il 10 novembre scorso. Poi già mercoledì 26 gennaio si tornerà in campo per il 7° turno di ritorno con Cantù ospite dell'Aba Legnano alle ore 21.

Programma del 6° turno di ritorno girone Giallo

Robur Varese-Aba Legnano 63-56, Arese-Here You Can 39-75, Desio-Lissone 77-71; oggi lunedì 24 gennaio ore 21.15 Viaggiator Goloso Cantù-Pallacanestro Varese .

Classifica girone Giallo U17 Eccellenza

Pall. Varese 22; Cantù 20; Desio 16; Lissone, Aba Legnano, Robur Varese 8; Arese, Here You Can 6.