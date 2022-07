Progetto Giovani Cantù, oggi Riccardo Greppi parte con l'Italia Under18 verso i campionati Europei

Progetto Giovani Cantù: il giovane brianzolo scelto tra i magnifici 12 azzurri per la rassegna continentale.

Progetto Giovani Cantù: per il lungo canturino e compagni esordio nel girone D

Parte oggi l'avventura di Riccardo Greppi, lungo del Progetto Giovani Cantù, in direzione Turchia dove giocherà i campionati Europei Under18 con la nazionale italiana. Il centro canturino classe 2005 è infatti tra i 12 azzurrini scelti da coach Andrea Capobianco per partecipare alla rassegna continentale che si disputerà a Izmir (Turchia) dal 30 luglio al 7 agosto. Ad Izmir gli Azzurri sono inseriti nel Girone D, insieme a Croazia, Lituania e Montenegro. Per Greppie compagni esordio sabato 30 contro la Croazia alle ore 20.30.

I 12 azzurri convocati

Cannavina Flavio (2004, A, Gevi Napoli Basket)

Dell’Anna Lorenzo (2004, P, Dolomiti Energia Trento)

Gallo Filippo (2004, G, Vanoli Cremona)

Greppi Riccardo (2005, C, S.Bernardo Cantù)

Innocenti Emmanuel (2004, G, Stella Azzurra)

Marangon Leonardo (2005, G, Pall. Vigodarzere)

Moretti Niccolò (2004, P, Dme Academy - High School)

Salvioni Riccardo (2004 G/A Stella Azzurra)

Stazzonelli Umberto (2004, G, Carpegna Prosciutto Pesaro)

Scarponi Alessandro (2004, G, Basket S.Arcangelo)

Visintin Matteo (2004, P, Stella Azzurra)

Zacchigna Mauro (2004, A, Vanoli Cremona)

Staff azzurro

Direttore Generale: Salvatore Trainotti

Capo delegazione: Davide Paolini

Allenatore: Andrea Capobianco

Assistente Allenatore: Vincenzo Di Meglio

Assistente Allenatore: Giovanni Luminati

Preparatore Fisico: Elia Confessore

Medico: Guido Marcangeli

Fisioterapista: Walter Primavera

Funzionario Delegato Federico Ciccodicola

Programma azzurro

Giovedì 28 luglio

Partenza per la Turchia - Izmir

Campionato Europeo dal 30 luglio al 7 agosto

sabato 30 luglio

Gara 1 - ore 20. 30 CROAZIA-ITALIA

domenica 31 luglio

Gara 2 -ore 16.00 ITALIA-LITUANIA

lunedì 1 agosto

Gara 3 – ore 13.45 ITALIA-MONTENEGRO

dal 3 al 7 agosto SECONDA FASE

8 agosto

Rientro in Italia e Fine raduno