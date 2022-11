Progetto Giovani Cantù: si è giocato il 1° turno di ritorno del girone A Under15 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù: ottava meraviglia della Cierre Ufficio: Bernareggio ko ed è fuga

La squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù si conferma rullo compressore nel girone A lombardo inanellando la sua ottava vittoria stagionale consecutiva. Un successo ancora una volta travolgente quello centrato dai ragazzi della Cierre Ufficio diretta da coach Federico Castoldi che hanno demolito a domicilio anche il Bernareggio, sfiorando il centello, per 99-69. Cantù tornerà in campo per il 2° turno di ritorno sabato 19 novembre opti del fanalino Pallacanestro Varese già battuto all'andata per 102-62.

Il tabellino di Cierre Ufficio Cantù-Bernareggio 99-69

(25-14, 48-32, 74-51)

Cierre Ufficio Cantù: Molteni 10, Aru 7, De Rosa 15, Zimonjic 5, Calvio 10, Rossi 15, Carlotta 6, Malano 13, Viviani 2, Ghirardi 7, Oliverio 4, Panceri 5. All. Castoldi, Vice All. Crespi.

Il cartellone dell'8° turno, primo di ritorno girone A Under15 Eccellenza

Sabato 12 novembre ore 17.30 PGC Cantù-Bernareggio 99-69, Varese Academy-Aba Legnano 61-56, Magenta-Desio 74-82, Gallarate-Pall. Varese 79-65.

Classifica girone A Under15 Eccellenza

PGC Cantù 16; Varese Academy 12; Legnano, Bernareggio 10; Desio 8; Gallarate 4; Pallacanestro Varese, Magenta, 2.

Il cartellone del 9° turno, secondo di ritorno girone A Under15 Eccellenza

Sabato 19 novembre ore 17 Pallacanestro Varese-PGC Cantù, Bernareggio-Magenta, Desio-Varese Academy, Aba Legnano-Gallarate.