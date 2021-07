Progetto Giovani Cantù, ottimo 2° posto posto regionale per il Viaggiatore Goloso

Progetto Giovani Cantù: si è giocata ieri la finalissima lombarda per il campionato Under 16 Elite.

Progetto Giovani Cantù: a Valmadrera il team di coach Mattia Costacurta si è arreso solo nel finale all'Academy Varese per 85-78

Buon secondo posto regionale per la squadra Under 16 Elite del Progetto Giovani Cantù. Ieri infatti il Viaggiatore Goloso di coach Mattia Costacurta non è riuscito a sovvertire il pronostico della vigilia. Ha dovuto arrendersi nella finalissima per il titolo lombardo, che si è svolta a Valmadrera contro la fortissima Academy Pallacanestro Varese. Proprio i varesini hanno vinto il titolo imponendosi per 85-78. Ottima prestazione della squadra canturina che è anche stata avanti a lungo ma che poi si è dovuta arrendere al break decisivo dei varesini.

Il tabellino della finale ACADEMY VARESE -VIAGGIATORE GOLOSO CANTÙ 85-78

Parziali 27-19, 43-30, 59-57

Academy Varese: Bosso 15, Frangos 4, Goffi 3, Praderio, Guimdo 20, Rossi 5, Scredi 22, Maccecchini, Bottelli 1, Golino, Coppa, Zhao 15. All. Bizzozi, Vice All. Diamante, Gardini.

Viaggiator Goloso Cantù: Banfi, Cattaneo 7, Tosetti 25, Chiappa 15, Meroni 15, Moscatelli 5, Appennini, Clerici 6, Dioum, Mazzoleni A, Mazzoleni F, Greppi 5. All. Costacurta, Vice All. Galimberti, Poletto.

La finale regionale Under16 Elite

Oggi sabato 3 luglio ore 18 a Valmadrera : Viaggiatore Goloso Cantù- Pallacanestro Varese 78-85

I risultati delle semifinali d’andata U16 Elite

Viaggiatore Goloso Cantù-Libertas Cernusco 79-75, Blu Orobica Bergamo-Pallacanestro Varese 54-71. I risultati delle semifinali di ritorno U16 Elite

venerdì 25 giugno Libertas Cernusco-Viaggiatore Goloso Cantù 59-62 (0-2), sabato 26 Pall. Varese-Blu Orobica 80-61 (2-0).