Progetto Giovani Cantù: Panceri e Bandirali dal PGC al Trofeo dell'Amicizia con l'Italia U15

Continua a forti tinte azzurre l'estate dei talenti del Progetto Giovani Cantù. Oggi parte alla volta della Grecia la nazionale italiana Under15 maschile di cui fanno parte anche i due giovani cestisti del PGC Luca Bandirali e Andrea Panceri, convocati da coach Nocera per partecipare al tradizionale Trofeo dell'Amicizia in programma quest'anno ad Heraklion sull'isola di Creta.

Una bella conferma per i due talentini canturini dopo il raduno che si è svolto a Novarello. Ora come detto c'è l'appuntamento con il prestigioso Trofeo dell'Amicizia che vedrà gli azzurrini con il tandem Bandirali&Panceri affrontare all'esordio domani la Spagna alle 20.45 quindi giovedì 20 la Francia per chiudere venerdì 21 contro i padroni di casa della Grecia.

Il programma azzurro per il Trofeo dell'Amicizia 2023